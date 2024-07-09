В Казахстане начались международные военные учения

Они пройдут с 8 по 17 июля.В Мангистауской области на западе Казахстана стартовали международные учения «Бирлестик-2024» с участием военных из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
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