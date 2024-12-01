Владельцев IPhone предупредили о новой схеме взлома смартфонов

Аферисты разработали новые способы взлома техники Apple. Один из них — предложение владельцу переустановить приложения, которые были ранее удалены из App Store, заявил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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