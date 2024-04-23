РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Эксперт Клинцевич...
  • Иван Иванов
    Зайти не проблема а вот выйти это как Бог пошлет,попробуйте дерзните,набейте себе своих шишек,жуки вы навозные,все не...Подполковник США ...
  • Eduard
    Территории быстрее братт надо!Global Times: Рос...

Эксперт Клинцевич: США собираются испытать на Украине ATACMS с дальностью поражения 700 км

Эксперт Клинцевич: США собираются испытать на Украине ATACMS с дальностью поражения 700 км

Военный аналитик Франц Клинцевич, выступил на Первом канале в программе «Большая игра» и сообщил о том, что украинская территория превратилась в полигон для испытания новых ракет ATACMS, в том числе и с увеличенной дальностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх