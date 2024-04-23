Эксперт Клинцевич: США собираются испытать на Украине ATACMS с дальностью поражения 700 км

Военный аналитик Франц Клинцевич, выступил на Первом канале в программе «Большая игра» и сообщил о том, что украинская территория превратилась в полигон для испытания новых ракет ATACMS, в том числе и с увеличенной дальностью.
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