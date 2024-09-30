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Через 2 дня начинает работу 2-й Всероссийский круизный форум

Через 2 дня начинает работу 2-й Всероссийский круизный форум

Лидеры отрасли соберутся в Перми для обсуждения самых актуальных вызовов и инициатив в области круизного туризма и развития всестороннего сотрудничества между регионами, судовладельцами, туроператорами, а также учебными заведениями и поставщиками отрасли.

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