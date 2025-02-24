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Ural Mash: пытавшие студенток уральцы ранее мучили друга и двух подростков

Ural Mash: пытавшие студенток уральцы ранее мучили друга и двух подростков

Мужчины, подозреваемые в пытках студенток в Каменске-Уральском, и ранее прибегали к насилию. Появилась информация, что автомойка оказалась местом совершения еще шести подобных преступлений, сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на адвоката одной из пострадавших девушек.

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