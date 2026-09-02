Политолог Соколов: ФРГ обостряет отношения с РФ перед выборами

Обвинения Берлина в инциденте с беспилотником в Лейпциге, адресованные России, рассчитаны на внутреннюю аудиторию Германии в преддверии выборов.
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