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Газета.ру

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Политолог Соколов: ФРГ обостряет отношения с РФ перед выборами

Политолог Соколов: ФРГ обостряет отношения с РФ перед выборами

Обвинения Берлина в инциденте с беспилотником в Лейпциге, адресованные России, рассчитаны на внутреннюю аудиторию Германии в преддверии выборов.

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