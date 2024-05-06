Президент дал задание провести учения в ответ на угрозы Запада

Генштаб по поручению главы государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минобороны России.
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