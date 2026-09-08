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Депутаты Думы Ставропольского края приняли участие в совещании о реформе контрольно-надзорной деятельности страны

Депутаты Думы Ставропольского края приняли участие в совещании о реформе контрольно-надзорной деятельности страны

На мероприятии в формате видеоконференции присутствовали исполняющий полномочия председателя Думы Ставрополья Дмитрий Судавцов, первый зампред Думы Виктор Гончаров и глава комитета по экономическому развитию Юрий Белый.

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