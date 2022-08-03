Военное обозрение

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Бойцы штурмового батальона «Сомали» и 11-го полка НМ ДНР при поддержке ВС РФ успешно продвинулись в Песках и районе Авдеевки

Бойцы штурмового батальона «Сомали» и 11-го полка НМ ДНР при поддержке ВС РФ успешно продвинулись в Песках и районе Авдеевки

В течение минувших суток российские войска и подразделения республиканской Народной милиции продвинулись на ряде направлений в Донбассе.

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