Насколько подорожало мясо в Мангистауской области за год

По итогам января–марта 2024 года в Казахстане произвели 20,3 тыс. тонн свежего и охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — на 13,9% больше, чем годом ранее, передает Energyprom.