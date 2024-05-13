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Насколько подорожало мясо в Мангистауской области за год

Насколько подорожало мясо в Мангистауской области за год

По итогам января–марта 2024 года в Казахстане произвели 20,3 тыс. тонн свежего и охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — на 13,9% больше, чем годом ранее, передает Energyprom.

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