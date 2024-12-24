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Всё о женщинах

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Свиной окорок или лопатка — что выбрать для праздничных блюд

Свиной окорок или лопатка — что выбрать для праздничных блюд

При выборе свинины для приготовления блюд часто возникает вопрос: что выбрать — окорок или лопатку? Эти два популярных отруба отличаются текстурой, содержанием жира и вкусом, что делает их подходящими для различных блюд.

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