При выборе свинины для приготовления блюд часто возникает вопрос: что выбрать — окорок или лопатку? Эти два популярных отруба отличаются текстурой, содержанием жира и вкусом, что делает их подходящими для различных блюд.
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