Рэпер Андре 3000 представил сольный инструментальный альбом

Андре 3000 выпустил 17 ноября 2023 года свой дебютный альбом «New Blue Sun». Хотя американский артист, чье настоящее имя Андре Лорен Бенджамин, более всего известен как рэпер и участник хип-хоп-дуэта Outcast, его сольная пластинка представляет собой 87-минутную инструментальную запись 8 треков минималистичной музыки, где Андре играет на различных деревянных духовых инструментах, включая контрабасовую флейту, флейты майя, бамбуковые флейты и т.