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Холодно в жару. Почему летом мерзнут руки и ноги | ТСН24

Холодно в жару. Почему летом мерзнут руки и ноги | ТСН24

Летом даже в самую жаркую погоду люди могут страдать от постоянной зябкости ног и рук. Это явление в беседе с Тульской службой новостей объяснила врач эндокринолог-диетолог Юлия Бурякова.

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