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Царьград

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Le Figaro: Франция создаст 100 тыс. рабочих мест в оборонке к 2030

Le Figaro: Франция создаст 100 тыс. рабочих мест в оборонке к 2030

Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду утвердил план трудоустройства 100 тыс. человек в оборонной промышленности к 2030 году.

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