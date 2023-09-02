Собянин: Во флагманском центре ГКБ им. Филатова проходят открытые экскурсии

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил на уникальные экскурсии во флагманский центр ГКБ им. Филатова.О том, что во флагманском центре Филатовской больницы проходят открытые экскурсии, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Телеграм-канале.
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