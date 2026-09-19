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Полный бак в ЕС достиг рекордной стоимости: бензин - €103, дизель - €108

Полный бак в ЕС достиг рекордной стоимости: бензин - €103, дизель - €108

Средняя стоимость бензина и дизельного топлива в Евросоюзе достигла максимальных значений за всю историю статистики Еврокомиссии, которая ведется с 2005 года.

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