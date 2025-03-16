Мирошник: вероятно, Келлог сосредоточится на контактах только с Украиной

Вероятно, Кит Келлог сосредоточится на контактах только с украинской стороной. Об этом написал в Telegram-канале посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.
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