Памфилова: после обработки 95,18% протоколов в Госдуму проходят пять партии

После подсчета 95,18% протоколов на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,83% голосов, КПРФ — 13,81%, ЛДПР — 8,98%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия» — 4,96%.
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