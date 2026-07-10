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Сокамерницы заставили Шурыгину убирать туалеты в СИЗО

Сокамерницы заставили Шурыгину убирать туалеты в СИЗО

Блогерша Диана Шурыгина оказалась в СИЗО «Печатники», куда её доставили сразу из зала суда. Как сообщил Life со ссылкой на SHOT, новую заключённую узнали сокамерницы и фактически назначили её ответственной за уборку помещений.

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