Сокамерницы заставили Шурыгину убирать туалеты в СИЗО

Блогерша Диана Шурыгина оказалась в СИЗО «Печатники», куда её доставили сразу из зала суда. Как сообщил Life со ссылкой на SHOT, новую заключённую узнали сокамерницы и фактически назначили её ответственной за уборку помещений.
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