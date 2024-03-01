Россиянин Любушкин стал главным звеном в трёхстороннем обмене в НХЛ

Защитник, который с лета играл за «Анахайм Дакс», перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс».фото: hockey4.me--> Российский хоккеист Илья Любушкин перешёл из «Анахайм Дакс» в «Торонто Мэйпл Лифс» в результате трёхстороннего обмена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).