Россиянин Любушкин стал главным звеном в трёхстороннем обмене в НХЛ

Защитник, который с лета играл за «Анахайм Дакс», перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс».фото: hockey4.me--> Российский хоккеист Илья Любушкин перешёл из «Анахайм Дакс» в «Торонто Мэйпл Лифс» в результате трёхстороннего обмена в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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