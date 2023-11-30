В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ

Признанием Международного движения ЛГБТ экстремистским Россия подтвердила свой статус страны — оплота традиционных ценностей, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
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