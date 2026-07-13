Янник Синнер провел 80 недель на вершине мирового рейтинга ATP

Ранее Хьюитт удерживал первую строчку рейтинга в течение 80 недель. Впереди Синнера и Хьюитта расположились такие легенды тенниса, как Новак Джокович, который был лучшим теннисистом мира 428 недель, Роджер Федерер – 310 недель, Пит Сампрас – 286 недель, Иван Лендл – 270 недель, Джимми Коннорс – 268 недель, Рафаэль Надаль – 209 недель, Джон Макинрой – 170 недель, Бьорн Борг – 109 недель и Андре Агасси – 101 неделя.