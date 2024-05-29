Театр абсурда
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Театр абсурда

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От апатии к психопатии и обратно или Почему они не выходят на очередной майдан

От апатии к психопатии и обратно или Почему они не выходят на очередной майдан

Украинским "борцам за свободу" любят напоминать как они уверяли всех, что если назначенная майданом власть окажется негодной, они тут же выйдут на новый майдан и прогонят её.

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