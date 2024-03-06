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Эвелина Бледанс пришла на премьеру фильма «Онегин» в блузке Гурченко

Эвелина Бледанс пришла на премьеру фильма «Онегин» в блузке Гурченко

Актриса Эвелина Бледанс появилась на премьере фильма «Онегин». В беседе с журналистами «Комсомольской правды» она призналась, что долго работала над образом мероприятия и искала свойственные отражённой в картине эпохе раритетные вещи.

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