Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"

В

Воробей

Женщины будут эмансипироваться всё больше и соответственно они будут всё более терять способность к адекватному сексу. По крайней мере для супружеского секса они точно не будут способными. Если какая из немногих сможет уцелеть, в этом смысле, тогда сможет с кем-то общаться. Но, таких будет совсем мало. Потому, роботы - вполне резонный эрзац. Эмансипированный социум на такую перспективу просто обречён, вполне объективно!