Похоже, что времена моногамии прошли окончательно и бесповоротно. По мнению сексологов, со временем "друзей с привилегиями" станет только больше и, что интересно, в списке партнеров появятся эльфы и инопланетяне.
Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"
Комментарии
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Виктор Белогорцев
в сексе проявляется любовь, ну и нахрен мне запрограммированная, поддельная любовь ржавой железяки?
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14 час.
В
Воробей
Женщины будут эмансипироваться всё больше и соответственно они будут всё более терять способность к адекватному сексу. По крайней мере для супружеского секса они точно не будут способными. Если какая из немногих сможет уцелеть, в этом смысле, тогда сможет с кем-то общаться. Но, таких будет совсем мало. Потому, роботы - вполне резонный эрзац. Эмансипированный социум на такую перспективу просто обречён, вполне объективно!
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10 час.
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