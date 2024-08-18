Женские страсти
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Женские страсти

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Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"

Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"

Похоже, что времена моногамии прошли окончательно и бесповоротно. По мнению сексологов, со временем "друзей с привилегиями" станет только больше и, что интересно, в списке партнеров появятся эльфы и инопланетяне.

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Комментарии
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Виктор Белогорцев
в сексе проявляется любовь, ну и нахрен мне запрограммированная, поддельная любовь ржавой железяки?
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14 час.
В
Воробей
Женщины будут эмансипироваться всё больше и соответственно они будут всё более терять способность к адекватному сексу. По крайней мере для супружеского секса они точно не будут способными.  Если какая из немногих сможет уцелеть, в этом смысле, тогда сможет с кем-то общаться. Но, таких будет совсем мало.  Потому, роботы - вполне резонный эрзац. Эмансипированный социум на такую перспективу просто обречён, вполне объективно!
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10 час.

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