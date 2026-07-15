Один брак на всю жизнь и три дочери: семейная гавань актера Евгения Сидихина

Многим зрителям Евгений Сидихин знаком по ролям мужественных, сильных духом героев. На экране он часто воплощает образы военных, честных следователей или людей со сложной судьбой, высеченных словно из гранита.
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