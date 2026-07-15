Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

73 подписчика

Один брак на всю жизнь и три дочери: семейная гавань актера Евгения Сидихина

Один брак на всю жизнь и три дочери: семейная гавань актера Евгения Сидихина

Многим зрителям Евгений Сидихин знаком по ролям мужественных, сильных духом героев. На экране он часто воплощает образы военных, честных следователей или людей со сложной судьбой, высеченных словно из гранита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии