На Кубани выпускники снова смогут получить премию за успешную сдачу ЕГЭ

В Краснодарском крае продолжает действовать программа премирования за успешную сдачу ЕГЭ. В этом году государственную итоговую аттестацию проходят 24,5 тысяч одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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