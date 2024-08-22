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Маск заявил, что миллионы людей станут обладателями мозговых имплантов через 10 лет

Маск заявил, что миллионы людей станут обладателями мозговых имплантов через 10 лет

Распространение чипов, по его мнению, начнется уже в ближайшее время Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду в социальной сети X, что в течение десяти лет миллионы людей смогут воспользоваться мозговым имплантом Neuralink.

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