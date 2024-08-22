Маск заявил, что миллионы людей станут обладателями мозговых имплантов через 10 лет

Распространение чипов, по его мнению, начнется уже в ближайшее время Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду в социальной сети X, что в течение десяти лет миллионы людей смогут воспользоваться мозговым имплантом Neuralink.
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