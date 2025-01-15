Россия внедрила более 100 культурных событий в Китае до конца 2024 года

В 2024 году Россия провела свыше 100 культурных мероприятий в Китае, в рамках Годов культуры. Глава Россотрудничества в Китае Татьяна Уржумцева отметила высокую активность и успех событий, включая концерты и выставки, продолжив знакомить китайскую аудиторию с русской культурой.