Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    .... не имеющие баз и соответствующего оборудования, а так же профессорско-преподавательского состава...  КАК И ЧАСТН...Комитет Госдумы п...
  • Юрис Хартманис
    Если не извиниться перед Россией-орешником…Путин срочно приб...
  • Eduard
    Я серьезно!Конфликтный амурс...

Россия внедрила более 100 культурных событий в Китае до конца 2024 года

Россия внедрила более 100 культурных событий в Китае до конца 2024 года

В 2024 году Россия провела свыше 100 культурных мероприятий в Китае, в рамках Годов культуры. Глава Россотрудничества в Китае Татьяна Уржумцева отметила высокую активность и успех событий, включая концерты и выставки, продолжив знакомить китайскую аудиторию с русской культурой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх