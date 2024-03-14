Столичный производитель ускорил выпуск аппаратов УЗИ благодаря нацпроекту

Научно-производственное объединение «Сканер», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», ускорило выпуск систем ультразвуковой диагностики на 32% благодаря нацпроекту «Производительность труда».
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