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Дежурными средствами ПВО: в МО РФ заявили о перехвате и уничтожении 35 БПЛА и 12 снарядов РСЗО над российскими регионами

Дежурными средствами ПВО: в МО РФ заявили о перехвате и уничтожении 35 БПЛА и 12 снарядов РСЗО над российскими регионами

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 35 украинских беспилотников над территорией Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Курской, Ярославской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

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