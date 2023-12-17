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Стеф Карри набрал 37 очков в матче с «Нетс» и первым в истории НБА преодолел отметку в 3500 трехочковых за карьеру

Стеф Карри набрал 37 очков в матче с «Нетс» и первым в истории НБА преодолел отметку в 3500 трехочковых за карьеру

«Голден Стэйт» прервал 3-матчевую серию поражений в игре с «Бруклином» (124:120). Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 37 очков, сделал 3 подбора, 3 блок-шота и перехват.

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