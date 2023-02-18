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Часто при переклеивании детали приходиться убирать старые двусторонний скотч

Часто при переклеивании детали приходиться убирать старые двусторонний скотч

﻿﻿При переклеивании детали часто приходится снимать старый двухсторонний скотч. Это можно сделать с помощью специального средства для удаления наклеек, но не всегда его можно найти в магазине, особенно когда нужно снять скотч прямо сейчас.

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