Часто при переклеивании детали приходиться убирать старые двусторонний скотч

При переклеивании детали часто приходится снимать старый двухсторонний скотч. Это можно сделать с помощью специального средства для удаления наклеек, но не всегда его можно найти в магазине, особенно когда нужно снять скотч прямо сейчас.
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