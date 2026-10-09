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«Вегас» одолел «Торонто» (4:3 Б после 0:3 в 1-м периоде) – 4-я победа в 5 матчах в сезоне. Команда Крэйга идет на 1-м месте на Западе

«Вегас» одержал домашнюю победу над « Торонто » (4:3 Б при 43:24 по броскам в створ) в регулярном чемпионате НХЛ .

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