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Сегодня день рождения Серены Уильямс

26 сентября исполнилось 42 года Серене Уильямс. За 27 лет в профессиональном теннисе Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (больше всех в истории профессионального тура), 14 в паре и два в миксте.

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