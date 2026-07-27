20+ человек, чьи коллекции пропитаны духом времени, светлыми чувствами и маленьким счастьем

Кого из нас не захватывал увлекательный мир коллекционирования? Эти счастливые моменты, когда ты видишь долгожданный вкладыш в жвачке, ставишь на полку новую фигурку из киндера, получаешь в подарок редкий журнал или открываешь парфюм с дорогим сердцу ароматом.
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