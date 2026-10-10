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Газета.ру

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Фигурист Дикиджи заявил, что у него все получилось на мемориале Дениса Тена

Фигурист Дикиджи заявил, что у него все получилось на мемориале Дениса Тена

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился эмоциями после победы на мемориале Дениса Тена, заявив, что у него все получилось, передает «Матч ТВ».

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