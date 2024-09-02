Лето в Москве вошло в топ-7 самых тёплых с 1879 года

Первая половина сентября в Москве ожидается без существенных осадков.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> Прошедшее лето в Москве вошло в семёрку самых теплых с 1879 года, сообщила 2 сентября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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