Как всем хорошо известно, все мировые войны начинались в Европе, и последняя не станет исключением. А теракт в «Крокус-Сити-Холле» продемонстрировал, останавливаться Запад не собирается и сжигает все мосты, которые могли привести к переговорам о мире.
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