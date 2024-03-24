РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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  • Владимир Абрамчук
    Дурень есть, а думки нет.Генерал Кривонос:...
  • Андрей Шишинов
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  • Михаил Солдатов
    Ні, дорогий, це ми, росіяни, повинні вичистити поганою мітлою всіх бандерівців від Волгограда до Львова, як це зробил...Генерал Кривонос:...

Станет ли теракт в «Крокус-Сити» прологом к Третьей мировой войне и грядущему Апокалипсису

Станет ли теракт в «Крокус-Сити» прологом к Третьей мировой войне и грядущему Апокалипсису

Как всем хорошо известно, все мировые войны начинались в Европе, и последняя не станет исключением. А теракт в «Крокус-Сити-Холле» продемонстрировал, останавливаться Запад не собирается и сжигает все мосты, которые могли привести к переговорам о мире.

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