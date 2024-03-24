Станет ли теракт в «Крокус-Сити» прологом к Третьей мировой войне и грядущему Апокалипсису

Как всем хорошо известно, все мировые войны начинались в Европе, и последняя не станет исключением. А теракт в «Крокус-Сити-Холле» продемонстрировал, останавливаться Запад не собирается и сжигает все мосты, которые могли привести к переговорам о мире.