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ИЗВЕСТИЯ iz

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Средства ПВО группировки войск «Юг» за сутки сбили 95 беспилотников ВСУ

Средства ПВО группировки войск «Юг» за сутки сбили 95 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 95 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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