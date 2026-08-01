Удар в спину и капитуляция. Названо главное условие поражения России: Что будет после СВО

ВЕРА Башмакова

"Украина начнет быстро перевооружаться"- а Россия, как всегда, петь, танцевать, праздники праздновать, коих у нас полно? Миллиарды тратить на концерты по 1 и прочим каналам? НЕ восстанавливать заводы, промышленность - любую - а продолжать воровать и деньги за границу переводить? Это самоубийство, так же, как и бессмысленная война, которая унесла более миллиона жизней здорового, трудоспособного населения. Еще больше раненых, инвалидов, которые ищут свое новое место в жизни. ВОПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВУ: за кого нашим девушкам замуж выходить,от кого детей рожать?? От диких азиатов? Россия заканчивается. Спасибо правительству и Путину лично. ИМХО. Мое мнение, которое не имею права никому навязывать.