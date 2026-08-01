Война за будущее России перешагнула грань, за которой простых решений больше нет. Мечты о лёгком марше разбились о суровую реальность, но гнилой "Минск-3" грозит стать лишь отсрочкой перед ещё более страшной угрозой.
Удар в спину и капитуляция. Названо главное условие поражения России: Что будет после СВО
Комментарии
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ВЕРА Башмакова
"Украина начнет быстро перевооружаться"- а Россия, как всегда, петь, танцевать, праздники праздновать, коих у нас полно? Миллиарды тратить на концерты по 1 и прочим каналам? НЕ восстанавливать заводы, промышленность - любую - а продолжать воровать и деньги за границу переводить? Это самоубийство, так же, как и бессмысленная война, которая унесла более миллиона жизней здорового, трудоспособного населения. Еще больше раненых, инвалидов, которые ищут свое новое место в жизни. ВОПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВУ: за кого нашим девушкам замуж выходить,от кого детей рожать?? От диких азиатов? Россия заканчивается. Спасибо правительству и Путину лично. ИМХО. Мое мнение, которое не имею права никому навязывать.
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Анатолий Рябенко
Разогнать евреев оккупировавших правительство и вредящих народам России. Это позволит поднять энтузиазм народа на повышение уровня жизни. Хватит кормить страны от которых только одни проблемы и никаой отдачи.
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