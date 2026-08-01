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Царьград

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Удар в спину и капитуляция. Названо главное условие поражения России: Что будет после СВО

Удар в спину и капитуляция. Названо главное условие поражения России: Что будет после СВО

Война за будущее России перешагнула грань, за которой простых решений больше нет. Мечты о лёгком марше разбились о суровую реальность, но гнилой "Минск-3" грозит стать лишь отсрочкой перед ещё более страшной угрозой.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
&quot;Украина начнет быстро перевооружаться&quot;-  а Россия,  как  всегда,  петь, танцевать, праздники  праздновать, коих  у нас полно?  Миллиарды  тратить на концерты по  1 и прочим каналам?  НЕ восстанавливать заводы, промышленность - любую - а продолжать  воровать  и деньги за  границу  переводить?  Это  самоубийство,  так же, как  и бессмысленная  война, которая  унесла  более  миллиона жизней здорового, трудоспособного  населения. Еще  больше  раненых, инвалидов, которые ищут свое новое место в жизни.  ВОПРОС  ПРАВИТЕЛЬСТВУ:  за  кого нашим  девушкам замуж выходить,от кого  детей рожать?? От диких  азиатов?  Россия заканчивается. Спасибо  правительству  и Путину лично. ИМХО. Мое мнение, которое не имею  права  никому  навязывать.
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1 м.
Анатолий Рябенко
Разогнать евреев оккупировавших правительство и вредящих народам  России. Это позволит поднять энтузиазм народа на повышение уровня жизни. Хватит кормить страны от которых только одни проблемы и никаой отдачи.
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1 м.