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Петербургский дневник

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Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату участникам СВО при получении ранения, повлёкшего инвалидность

Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей разовую выплату участникам СВО при получении ранения, повлёкшего инвалидность

Военные, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат дополнительно 1 млн рублей Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении размера выплат до 4 млн рублей участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.

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