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ЦБ РФ начал бороться с коррумпированностью чиновников через невыдачу кредитов

ЦБ РФ начал бороться с коррумпированностью чиновников через невыдачу кредитов

Центробанк предупредил кредитные организации, что при предоставлении займов чиновникам или связанным с ними лицам под залог недвижимости, законность покупки которой на имеющиеся у них доходы они не в состоянии доказать, имущество, находящееся в залоге у банка, может быть обращено в доход государства.

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