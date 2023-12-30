ЦБ РФ начал бороться с коррумпированностью чиновников через невыдачу кредитов

Центробанк предупредил кредитные организации, что при предоставлении займов чиновникам или связанным с ними лицам под залог недвижимости, законность покупки которой на имеющиеся у них доходы они не в состоянии доказать, имущество, находящееся в залоге у банка, может быть обращено в доход государства.