ЦБ РФ начал бороться с коррумпированностью чиновников через невыдачу кредитов

Центробанк предупредил кредитные организации, что при предоставлении займов чиновникам или связанным с ними лицам под залог недвижимости, законность покупки которой на имеющиеся у них доходы они не в состоянии доказать, имущество, находящееся в залоге у банка, может быть обращено в доход государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии