В Приморском крае полицейские организовали экскурсию для школьников в музей УМВД России по городу Владивостоку

В ходе акции «Полиция на страже детства» в рамках мероприятий по правовому просвещению детей и подростков учащиеся школы № 2 с углубленным изучением предметов юридического профиля посетили с экскурсией Управление МВД России по городу Владивостоку и познакомились со спецификой работы различных подразделений полиции.
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