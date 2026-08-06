Салах подписал контракт с «Трабзонспором»

«Трабзонспор» объявил о подписании контракта с египетским нападающим Мохаммедом Салахом. «Достигнуто двухлетнее соглашение с профессиональным футболистом Мохаммедом Салахом», — написано в сообщении в социальной сети Х.
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