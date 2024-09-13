🇮🇱🇱🇧 Ночью ливанская «Хезболла» произвела ракетный обстрел израильского города Цфат, расположенного примерно в 10 км от граница с Ливаном: в сторону населенного пункта было выпущено около 20 боеприпасов.
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🇮🇱🇱🇧 Ночью ливанская «Хезболла» произвела ракетный обстрел израильского города Цфат, расположенного примерно в 10 км от граница с Ливаном: в сторону населенного пункта было выпущено около 20 боеприпасов.
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