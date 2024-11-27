НАСА обнаружило под льдом секретный город Camp Century: наследие проекта «Ледяной червь Татьяна СергееваВ апреле 2024 года ученый НАСА Чад Грин находился на борту Gulfstream III вместе с командой инженеров, внимательно следя за радиолокационным оборудованием, которое зондировало ледяной щит Гренландии.
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