Олег Макаренко

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Цена на сигареты в Австралии, ненадёжность альтернативного курения и польза бега

Цена на сигареты в Австралии, ненадёжность альтернативного курения и польза бега

1. В России курильщики жалуются на дорогие сигареты. Но всё познаётся в сравнении – если верить прикреплённой к посту картинке, в Австралии антиподы вынуждены платить за одну пачку так много, что на эти деньги можно было бы питаться несколько дней.

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