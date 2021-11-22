Цена на сигареты в Австралии, ненадёжность альтернативного курения и польза бега

1. В России курильщики жалуются на дорогие сигареты. Но всё познаётся в сравнении – если верить прикреплённой к посту картинке, в Австралии антиподы вынуждены платить за одну пачку так много, что на эти деньги можно было бы питаться несколько дней.
1. В России курильщики жалуются на дорогие сигареты. Но всё познаётся в сравнении – если верить прикреплённой к посту картинке, в Австралии антиподы вынуждены платить за одну пачку так много, что на эти деньги можно было бы питаться несколько дней.
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