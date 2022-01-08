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«Реал» при Анчелотти 27 матчей не проигрывает дома в Ла Лиге. Сухая серия длилась 423 минуты до гола «Валенсии» – лучший результат при Карло

«Реал» обыграл «Валенсию» (4:1) в 20-м туре Ла Лиги. До этого матча под руководством Карло Анчелотти мадридцы не пропускали дома в чемпионате 348 минут.

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