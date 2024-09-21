Я ревела белугой всю ночь...

Владимир Алтайцев

Да вашу же медь, грамотеи!!!! Вы где учились? Белуга это осетровая рыба,потому реветь она не может никак. Нго есть белуХа, дельфин, издающая громкие крики.А зачем печатать однотипные истории полных дур? Помочь им не может никто, сколь ни пытайся.Они слышат только себя.