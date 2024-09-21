Моя семья. Счас...
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    КАкой ужас. А ваша мать куда смотрела?Я ревела белугой ...
  • Владимир Алтайцев
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Я ревела белугой всю ночь...

Я ревела белугой всю ночь...

Друзья, на днях я получила, наверное, самое страшное письмо за всю историю блога. Мне пришлось чуть его сократить, убрав конкретные имена и места.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да  вашу  же медь, грамотеи!!!!  Вы где  учились?  Белуга  это осетровая  рыба,потому  реветь  она  не может никак. Нго есть белуХа, дельфин, издающая  громкие  крики.А  зачем  печатать  однотипные  истории  полных дур?  Помочь им не может никто, сколь  ни пытайся.Они слышат только себя.
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11 час.
Элеонора Коган
КАкой ужас. А ваша мать куда смотрела?
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2 час.

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